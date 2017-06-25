Potanın Perileri Avrupa beşincisi

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda klasman mücadelesinde karşılaştığı Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa beşincisi oldu.
TEK MAĞLUBİYETLE DÜNYA KUPASI'NA
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek ilk klasman maçında dün Slovakya'yı 72-56 yenmişti.
Turnuvayı ilk 6'da bitiren ülkeler gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde etti. Millilerimiz de dünkü galibiyetle Dünya Kupası'nı garantilemişti.
Potanın Perileri bugün ise beşincilik maçında karşılaştığı Letonya'yı yenerek turnuvayı tek mağlubiyetle kapattı.