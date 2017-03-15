PSG Deniz Aytekin'i UEFA'ya şikayet etti

İspanyol SPORT Gazetesi, Barcelona-PSG maçının hakemi Deniz Aytekin ile ilgili UEFA'ya Fransız kulübünün resmi başvurusu olup olmadığını sordu. UEFA, "PSG'den bir mektup" aldık dedi. Haberde, en az 10 hakem kararının şikayet edildiği belirtildi.

İSPANYOLLAR UEFA DOĞRULADI DEDİ

İspanyol SPORT Gazetesi, Paris Saint Gemain'in Barcelona maçının hakemi Deniz Aytekin'i şikayet ettiği iddialarını UEFA'nın doğruladığını yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Paris'teki ilk maçı 4-0 kaybeden Barcelona, rövanşta tarihi bir geri dönüşe imza atmış ve 6-1 kazanmıştı. Ancak Paris Saint Germain cephesi maçın Türk asıllı Alman hakemi Deniz Aytekin'e büyük tepki göstermişti. PSG'nin UEFA'ya resmi bir yazıyla Aytekin'i şikayet ettiği öne sürülmüştü.

'PSG'DEN MEKTUP ALDIK'

Bu iddiayı UEFA'ya sorduğunu yazan Sport, aldığı yanıtın "Evet... PSG'den bu anlamda bir mektup aldık. Ancak konuyla ilgili başka bir yorum yapmayacağız" olduğunu haberinde belirtti.

Fransız basını PSG'nin UEFA'ya yolladığı dosyada Deniz Aytekin'in en az 15 kararı bulunduğunu ileri sürmüştü. Sport ise en az 10 hakem kararının şikayet edildiğini belirtti.