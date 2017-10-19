Quaresma: Avrupa'da futbol oynayabiliyoruz

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybetmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Beşiktaş'ta Quaresma eleştirilere cevap verdi.

"AVRUPA'DA FUTBOL OYNAYABİLİYORUZ"

Avrupa'da gerçek oyunlarını sahaya yansıttıklarını söyeleyen Quaresma; "Arada kalite farkı var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamanıza müsaade ediliyor. İyi olan takımlar da sahada bunun karşılığını alıyor. Ancak Türkiye'de rakipler ve hakemler iyi futbola izin vermiyor. Gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımız için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluyoruz." dedi.

Quaresma, Şampiyonlar Ligi'ndeki şansları için de teknik direktör Şenol Güneş'in tedbirli yaklaşımının aksine, son derece iddialı açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız; "Beşiktaş'ın bütçesi rakipleri kadar olmayabilir. Onlar kadar yüksek bonservis bedelleri ya da maaşlar da ödeyemeyebilir. Ancak Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Neden yukarılara yürümeyelim? Neden çeyrek finali, yarı finali görmeyelim? Bunu yapmak bizim elimizde." diyerek sözlerini noktaladı.