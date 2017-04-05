Quaresma: Çingene olmaktan gurur duyuyorum

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, UEFA'ya manşet oldu. Haberde, Quaresma'nın kariyerine ve açıklamalarına yer verildi.

"FUTBOLDAN NEFRET EDERDİM"

UEFA'da yer alan açıklamasında "Futboldan nefret ederdim" ifadesini kullanan Quaresma, "Campo de Ourique'deki bir sahada futbol oynamaya başladım çünkü kardeşim kaleciydi ve ona şutlar atmamı istiyordu. Kardeşim, bir teknik direktöre, takımla birlikte antrenman yapıp yapamayacağımı sordu. Biraz zorlu ve güçlüydüm. Diğer çocuklara sertçe vururdum ve kimseye pas vermezdim ancak birçok gol atardım.Benim hikayem biraz tuhaf çünkü 'Futbl oynamak için doğmuşsam, neden futboldan keyif almıyorum?' diye bile düşünmüştüm" dedi.

"IRKÇILIK YOK DİYENLERE GÜLÜYORUM"

"Çingene olmaktan gurur duyuyorum" diyen tecrübeli yıldız, zaman zaman ırkçı saldırılara maruz kaldığına dikkat çekerek, "İnsanların günümüzde ırkçılık olmadığını söylediğini duyduğum zaman, bu beni güldürüyor" diye konuştu.