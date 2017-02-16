Quaresma: Finale kadar gideriz

Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme yenileyen ve futbol kariyerine siyah-beyazlı kulüpte nokta koymanın hesaplarını yapan Quaresma Hapoel Beer-Sheva maçına kendini özel olarak hazırladı.

Maccabi Tel Aviv'i 5 sezon önce İsrail'de 3-2 yendikleri unutulmaz maçta son dakika golüyle takımını zafere uçuran Portekizli yıldız, Beer-Sheva maçına da büyük önem veriyor. Quaresma'nın, takım arkadaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda Avrupa Ligi'nde son 32 turunu geçmeleri halinde önlerinin açılacağını söylediği belirlendi.

'GERÇEK GÜCÜMÜZÜ SAHAYA YANSITALIM'

İsrail Ligi'nin son şampiyonu olan ve haftalardır liderlik koltuğunda oturan Beer-Sheva'nın iddia edildiği gibi zayıf bir takım olmadığına vurgu yapan tecrübeli futbolcunun, "İlk maçta elde edeceğimiz sonuç çok önemli. Bu turu geçersek Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz. Gerçek gücümüzü sahaya yansıtarak kazanalım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.