Atletizmde Turkcell Süper Lig final etabı, Bursa'da başladı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atletizm Pisti'nde sekiz takımın katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda Ramil Guliyev, 100 metrede 9.97'lik derecesiyle tarihi bir performans gösterdi.

100 METREYİ 10 SANİYENİN ALTINDA KOŞTU

Ramil Guliyev, 1.6 rüzgarla koşulan 100 metre yarışında tarihi bir performans sergileyerek, 9.97'lik derece yakaladı. Milli sporcu, dünya atletizm tarihinde 10 saniyenin altına inen üçüncü beyaz atlet unvanını aldı.

Ramil Guliyev dünya atletizm tarihine geçti - İZLE

LONDRA BARAJINI GERİDE BIRAKTI

Aynı yarışta Guliyev'in ardından ikinci olan Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, 10.10'luk derecesiyle Londra 2017 barajını geride bıraktı.