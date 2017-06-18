Real Madrid Antalya'da futbol okulu açtı

Real Madrid’in koçları, Antalya'daki bu otelde haftanın 5 günü, 6-17 yaş arası çocuklara futbol eğitimi verecek.

Yarından itibaren yapılacak eğitimlerin ardından katılımcılara diploma verileceği belirtilirken, tanıtım toplantısında konuşan otelin yönetim kurulu üyesi Deniz Üstertuna, “Burası bu kez geleceğin Ronaldo’larının yetiştirilmesine vesile olacak” dedi.

41 ÜLKEDE 35 BİN ÖĞRENCİ

Toplantıda organizasyonla ilgili bilgi veren Real Madrid Vakfı Yeni Projeler ve Bölge Müdürü Andrés Muntaner Borrajo ise şunları söyledi:

“73 ülkede eğitim gören 70 bin temsilcimizle çalışıyoruz. Spor sadece antrenman değil öğrenme ile de alakalıdır. Saygı, takım çalışması, motivasyon, efor ve kendini adama Real Madrid’in vazgeçilmez değerleri arasındadır ve bu değerleri dünya çapındaki tüm okullarımızda öğretiyoruz. Antalya’daki programımızla da birlikte bu yaz toplamda 41 ülkede 35 bin öğrenci yetiştirmeyi umuyoruz.”