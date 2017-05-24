Real Madrid'den 16'lık yıldıza 50 milyon euro

Real Madrid'den yapılan açıklamada, Junior'un 18 yaşını dolduracağı 2018'in temmuz ayından itibaren tamamen tüm sportif haklarının Real Madrid'e geçmesi için Brezilya'nın Flamengo ekibiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Vinicius Junior'un en güzel golleri - İZLE

50 MİLYON EURO

İki kulüp arasında varılan anlaşma gereği Vinicius Junior'un 2019'un temmuz ayına kadar Flamengo'da oynama hakkı olduğu ancak Real Madrid'in gerek görmesi halinde futbolcuyu daha öncesinde kadrosuna katabileceği ifade edildi.

Flamengo'nun hem kanatlarda hem de forvet bölgesinde oynayan genç yıldız adayı futbolcusu Brezilya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Junior, 17 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda 7 gol atıp en iyi oyuncu seçilmişti.

Brezilya basını, Real Madrid'in transfer için komisyonlar dahil toplamda 50 milyon euro ödeyeceğini belirtildi.