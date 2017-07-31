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Rıdvan Dilmen: TFF Şenol Güneş'le 4 maçlık anlaştı

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Rıdvan Dilmen: TFF Şenol Güneş'le 4 maçlık anlaştı
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da katıldığı programda Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaştığını belirtti.

4 MAÇLIK ANLAŞMA

Rıdvan Dilmen: "Sabah saatlerinde Şenol Güneş'le prensipte anlaşıldığını ben de duydum. 4 maçlığına geliyor, her 2 takımı da çalıştıracak." dedi.

Rıdvan Dilmen: TFF Şenol Güneş'le 4 maçlık anlaştı - İZLE

Dilmen, Şenol Güneş'le yapılacak anlaşmanın uzun soluklu olacağını belirterek: "Şenol Güneş'in sadece 4 maç için geleceğini sanmıyorum. Bu benim tahminim tabii. Anlaşma olursa, bence uzun yıllar kalır. 4 maçlık anlaşma, Beşiktaş'a zarar vermez. Sezon sonunda da tamamen Beşiktaş'tan ayrılıp milli takıma geleceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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