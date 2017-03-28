Rıza Çalımbay: Eto'o gitmek isterse tutmam

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

İşte Rıza Çalımbay'ın sözleri:

GİTMEK İSTERSE HİÇ DÜŞÜNMEM

"Benim takımımda bir oyuncu gitmek isterse gider. Eto'o kendi gitmek istedikten sonra düşünmem bile fakat Eto'o kendi gitmek istemedi. Eto'o'yu Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor istedi. Ama taraftar Eto'o'yu ikna etti. Bu olay farklı taraflara çekilince iki takım arasında olmaması gereken sorunlar çıktı. Eto'o gitmek istese bırakırdık."