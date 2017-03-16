Robin van Persie kimdir?

Aktif fytbol hayatına Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devam eden Robin van Persie, 6 Ağustos 1983 tarihinde Hollanda’nın önde gelen liman şehirlerinden Rotterdam’da dünyaya gelmiştir. Profesyonel bir futbolcu olan Robin van Persie, 1.88m boyundadır ve faal futbol kariyerine ülkesi Hollanda’da başlamıştır.

ÜST DÜZEY TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Kariyeri boyunca çeşitli mevkilerde görev almış olan Robin van Persie, özellikle son 8 yıldır hücum hattında forvet olarak forma giymeye başlamıştır. Bu mevkide oldukça başarılı işler yapmış olan Robin van Persie, Arsenal FC ve Manchester United FC formaları altında 2 kez İngiltere Premier Ligi Gol Kral unvanını kazanmayı başarmıştır. Futbola Hollanda’da başlamış olan Robin van Persie, 1997 ile 1999 yılları arasında Excelsior ve 1998 ile 2001 yılları arasında da Feyenoord kulüplerinin altyapılarında forma giymiştir. Her iki kulüpte geçirdiği 4 yıllık altyapı macerası sonrasında 2001 yılında profesyonel olan Robin van Persie, ilk resmi mukavelesini de yine Feyenoord kulübüyle yapmıştır.

Feyenoord’da forma giymeye başladığı dönemde sol ve sağaçık pozisyonlarında başka bir ifadeyle kanat hattında görevlendirilmiş olan Robin van Persie, kısa sürede büyük işler yapacağının sinyallerini vermiştir. 2001 yılında profesyonel olduğu Feyenoord’da 3 sezon geçirmiş olan Robin van Persie, bu sürede kulübün en kıymetli oyuncuları arasında kabul edilse de teknik heyetle yaşadığı sorunlar sebebiyle 2004 yılında kulüpten uzaklaştırılmıştır. 2001 ile 2004 yılları arasında formasını giydiği Feyenoord ile 61 Hollanda Eredivisie müsabakasına çıkmış olan Robin van Persie 15 kez de gol atma başarısı göstermiştir.

İNGİLTERE'DE GOL KRALLIĞI YAŞADI

Bu dönemde Feyenoord forması altında UEFA Kupası zaferi de elde etmiş olan Robin van Persie, 2004 yılının Temmuz ayında 4,3 Euro karşılığında Feyenoord’dan İngiltere Premier Ligi’nin önde gelen ekiplerinden Arsenal FC’ye transfer olmuştur. 2004 yılında transfer olduğu Londra ekibinde 8 sezon boyunca forma mücadelesi vermiş olan Robin van Persie, bu sürede kulübün efsanelerinden birine dönüşmeyi başarmıştır. 2004 ile 2012 yılları arasında giydiği Arsenal FC formasıyla toplam 194 Premier Lig müsabakasına çıkmış olan Robin van Persie, bu müsabakalarda rakip filelere tam 96 gol bırakmıştır.

Bu dönemde bir de gol krallığı yaşayan Robin van Persie, 2012 yılında 24M£ karşılığında Arsenal’den Manchester United’a transfer olmuştur. Arsenal FC forması giydiği dönemde kulüpte birçok kupa kazanan Robin van Persie, Premier Lig zaferi elde edememiştir. Ancak bu zafer kısa bir süre içinde Manchester United forması altında gelmiştir. Manchester United’a gol kralı olarak transfer olmuş olan Robin van Persie, bu unvanını ”Kırmızı Şeytanlar”da da sürdürmeyi başarmıştır.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

2013 yılını Premier Lig’in gol kralı olarak tamamlayan Robin van Persie, sonraki iki sezonda ciddi bir form düşüklüğü ile karşı karşıya kalmıştır. 2012 ile 2015 yılları arasında giydiği Manchester United formasıyla toplam 86 İngiltere Premier Ligi müsabakasına çıkmış olan Robin van Persie, bu müsabakalarda rakip filelere 48 gol bırakmıştır.

2015 yılının Temmuz ayında Manchester United’dan ayrılan Robin van Persie, Türkiye Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe’ye transfer olmuştur. Fenerbahçe bu transfer için Manchester United kulübüne bonservis bedeli ödemiştir. 2005 yılından itibaren de Hollanda milli takımının kadrosunda yer alan Robin van Persie, şu ana kadar 98 kez milli olmuş ve de 49 gol atmıştır.