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Roger Federer 14 yılda 13. kez yarı finalde

Avusturalya Açık Tenis Turnuvası'nda Roger Federer, Alman rakibini yenerek yarı finale yükseldi.

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Roger Federer 14 yılda 13. kez yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, Alman rakibi Mischa Zverev'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

14. YILDA 13. KEZ 

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı seribaşı Federer ile dünya 50 numarası Zverev karşılaştı. Federer, 6-1, 7-5 ve 6-2'lik setlerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak, bu turnuvada son 14 yılda 13. kez yarı finale yükseldi. İsviçreli tenisçi, yarı finalde 2014 Avustralya Açık şampiyonu vatandaşı Stanislas Wawrinka ile karşılaşacak.

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