Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

Önüne çıkan her şeyden atlıyan adam

1 Emre Mor'un menajerinden Beşiktaş ve F.Bahçe açıklaması Emre Mor'un menajeri Mustafa Özcan, genç futbolcunun Türkiye'ye sadece tatil için gelebileceğini söyledi.

2 Roger Federer'den Panenka vuruşu - İZLE Miami Açık'ın çeyrek finalinde Federer, Çek Tomas Berdych'i 2-1 yendiği maçta yaptığı vuruşla izleyenlerden büyük alkış aldı.

3 Aziz Yıldırım uyardı Ozan baklavaları çıkardı Fenerbahçe'de kiloları olduğu için eleştirilen Ozan Tufan, son paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

4 Bruma Galatasaray'dan ayrılıyor Galatasaray yönetimi, sezon başından bu yana menajerinin isteği üzerine sözleşmesini uzatmayan Bruma'yı satma kararı aldı.

5 Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de FETÖ ile bağlantısı olan üyelerin ihracı için harekete geçti.

6 Podolski'nin yerine Martinez geliyor Podolski'nin sezon sonunda Japonya'ya gidecek olmasından dolayı forvet arayışına giren Galatasaray'da gündeme gelen isim Martinez oldu.

7 Rıdvan Dilmen'den sonra Rüştü de adaylığını açıkladı Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski kalecisi Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olabileceğini açıkladı.

8 Galatasaray'ın ilk transferi Vitor Hugo oldu Galatasaray yönetimi, Tudor'un çok istediği Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile prensipte anlaşmaya vardı.

9 DAÇKA Brose Bamberg'i uzatmalarda devirdi THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Brose Bamberg'i uzatmada 99-97 yendi ve play-off iddiasını son haftaya taşıdı.