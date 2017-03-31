Roger Federer'den Panenka vuruşu - İZLE

Miami Açık'ta tek erkekler yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı Federer ile 10 numaralı seribaşı Çek Berdych karşılaştı.
PANENKA VURUŞU GİBİ
Miami Açık'ın çeyrek finalinde İsviçreli tenisçi Federer, Çek Tomas Berdych'i 2-1 yenerek son 4 tenisçi arasına kalırken, aldığı müthiş sayıyla izleyenlerin büyük beğenisi kazandı.
Roger Federer'den müthiş sayı - İZLE
Federer'in aldığı sayı özellikle futbol izleyicileri tarafından Panenka vuruşuna benzetildi.
PANENKA VURUŞU NEDİR?
Adını Çek futbolcu Antonín Panenka'dan alan vuruş, özellikle penaltı atışları için kullanılıyor.
Antonin Panenka'nın 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde penaltılara giden Çekoslavakya-Batı Almanya maçında topu, dibine girerek kalenin ortasına doğru havadan kaleye göndermesinden sonra o vuruşun adı Panenka vuruşu olarak kaldı.
Bugün bile bu tarz vuruşlara Panenka vuruşu/Panenka penaltısı denmektedir.