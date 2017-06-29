Ronaldo ikiz bebek babası oldu

Cristiano Jr isimli bir oğlu olan Cristiano Ronaldo, 2. kez baba oldu. Portekizli yıldız, 2010'de olduğu gibi yine taşıyıcı annelik yöntemiyle bir kez daha babalık sevinci yaşadı.

YİNE TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİ

Oğullarının doğum haberini Rusya'da düzenlenen ve Şili ile oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final maçı öncesi alan Ronaldo, bebeklerini görmek için kamptan ayrıldı.

3.'lük maçında oynamayacak olan Ronaldo, çocuklarının doğum haberini de penaltılarla 3-0 yenildikleri Şili maçı sonrası Facebook sayfasından doğruladı ve "Çocuklarımla tanışabileceğim için çok mutluyum" açıklamasıyla duyurdu.

SEVGİLİSİ DE HAMİLE

Öte yandan taşıyıcı anne yöntemiyle 3 çocuk babası olan Ronaldo'nun yedi aydır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez de hamile. Ronaldo'nun 5 aylık hamile olduğu belirtilen kız arkadaşı Rodriguez'le yakın zamanda evlenmesi bekleniyor.