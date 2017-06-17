Ronaldo Real Madrid'den ayrılıyor

İspanya'da çıkan vergi kaçakçılığı haberleri Ronaldo'yu kızdırdı...

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola, bu sabah geçtiği haberde, Ronaldo'nun, 2011-14 yılları arasında toplam 14.7 milyon euroluk vergi kaçırdığı yönündeki suçlama nedeniyle ülkeden ayrılmak istediğini yazmış etmiş ve ortalık çalkalanmaya başlamıştı.

MARCA DA DOĞRULADI

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca, haberin doğru olduğunu belirtirken, Real Madridli yetkililerin Ronaldo'yu kararından döndürmek için uğraş verdiğini söyledi. Premier Lig yayıncısı Sky Sports da dedikoduları doğruladı.

PEREZ KARARINI DEĞİŞTİRMESİ İÇİN ÇABALIYOR

Madrid gazetesinin haberine göre, Başkan Florentino Perez, Portekizli golcüden kararını değiştirmesini istedi. Yine de Real Madrid, Ronaldo'nun ısrarının sürmesi durumunda oyuncuya engel olmayacak.



Cristiano'nun eski kulübü Manchester United ve Ligue 1'in zengin ekibi Paris Saint-Germain'in 180 milyon euro'luk transfer teklifi için hazır oldukları da iddialar arasında.





MBAPPE ALINABİLİR

Olası bir transfer durumunda, Real Madrid'in, Ronaldo'dan gelecek kaynakları Kylian Mbappe için kullanması bekleniyor.