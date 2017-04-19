Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. maçında Real Madrid evinde Bayern Münih'i ağırladı. İlk maçı Almanya'da 2-1 kazanan Madrid ekibi, karşılaşmaya skor avantajıyla çıktı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Maça hızlı başlayan Bayern Münih oldu. Özellikle Ribery ve Robben'le kanatları zorlayan konuk takım, İspanyol temsilcisi Madrid'e zor anlar yaşattı. Ancak savunmada Bayern'e iyi karşılık veren Real Madrid, zaman zaman kontra ataklarla gol arasada sonuç bulamayınca ilk yarı da başladığı gibi 0-0 sona erdi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

İkinci yarıya da konuk takım etkili başladı. Orta sahanın hakimiyetini ele geçiren Bayern, savunma arkasına atılan topta Robben'e yapılan hareket sonrası penaltı atışı kazandı. Penaltıyı soğuk kanlı bir vuruşla filelere yollayan Lewandowski takımını 1-0 öne geçirdi.

Penaltıdan sonra da baskı kurmaya çalışan Alman Panzeri, hızlı atak sonucunda Ronaldo'nun 76. dakikada kafa vuruşuyla topu ağlarında gördü ve durum 1-1'e geldi. Ancak Bayern Münih golün şokunu çabuk atlattı. Yine savunma arkasına atılan topta Ramos'un ter vuruşu sonucunda yediği golden 2 dakika sonra bir kez daha öne geçti.

HAKEMDEN SKANDAL KARARLAR

Maçın sonlarına doğru gerginleşen oyunda, 84. dakikada rakibine müdahalede bulunan Vidal, abartılı bir kararla ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu kırmızı karttan sonra ataklarını sıklaştıran Real Madrid aradığı golü bulamayınca maçın normal süresi 2-1 Bayern Münih'in üstünlüğüyle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

RONALDO 3 GOL ATTI

Uzatma bölümünün ilk devresinde rakibinin kalesini abluka altına alan Real Madrid 105. dakikada Ronaldo ile golü buldu ve durumu 2-2 yaptı. Portekizli yıldız bununla da yetinmedi ve 109. dakikada bir gol daha atarak hat-trick yaptı ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Fakat Ronaldo bu golde rakip savunmanın önünde bulunmasına rağmen maçın hakemi ofsaytı kaçırdı ve gol kararı verdi.

Oyundan iyice kopan Bayern Münih'e son darbeyi 112. dakikada Asensio indirdi ve durumu 4-2 yaptı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanya temsilcisi Real Madrid adını yarı finale yazdırdı.