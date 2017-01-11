Ronaldo teknik direktörlüğü düşünmüyor

FIFA'ya röportaj veren Portekizli yıldız Ronaldo, geride kalan 2016 yılının kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

KARİYERİMİN EN İYİ YILI OLDU

Geçen yıl birçok başarıya imza attığını hatırlatan 31 yaşındaki futbolcu, "2016, kariyerimin en iyi yılı oldu. Milli takımımla Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandım. İlk kez Portekiz ile önemli bir başarıya imza atmak 2016'yı çok özel bir yıl haline getirdi. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kaldırmak, olabilecek en iyi olasılıktı. Gerçekten olağanüstü bir sezondu. Futbol kariyerimin en iyi senesini geçirdiğime şüphem yok." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK PLANIM YOK

Ronaldo, faal futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin, "Teknik direktör olmam, çok zor. Ancak asla 'asla' dememem gerektiğini de biliyorum. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum ama şu an için böyle bir planım yok." diye konuştu.