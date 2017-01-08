NBA'de Oklahoma City Thunder, evinde konuk ettiği Denver Nuggets'ı ikinci devredeki etkili oyunuyla 121-106 mağlup etmeyi başardı.

KARİYERİNİN 54. TRİPLE-DOULE'INI YAPTI

Thunder adına gecenin yıldızı yine Russell Westbrook oldu. Maçı 32 sayı, 17 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Westbrook, bu sezonki 17'nci, kariyerinin 54'üncü triple-double'ını yaptı.

Russell Westbrook Jordan sonra bir ilke imza attı - İZLE

JORDAN'DAN SONRA İLKE İMZA ATTI

Westbrook ayrıca, 1988-1989'da bunu başaran Michael Jordan'dan bu yana, bir sezonda 30 sayı barajını aşarak 10 triple-double'a imza atan ilk oyuncu oldu.