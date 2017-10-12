Rüşvet soruşturmasında istifa geldi

2016 Rio Olimpiyatları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan Brezilya Olimpiyat Komitesi Başkanı Nuzman, istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFA KARARI ALDI

Komiteden yapılan açıklamada, Brezilya'da düzenlenen Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla geçen hafta ülkesinde gözaltına alınan Nuzman'ın, istifa kararı aldığı belirtildi.

Hapishanedeyken komite üyelerine mektup yazarak kararını açıklayan 75 yaşındaki Nuzman'ın, aklanmadığı takdirde yeniden aday olmayı düşünmediği de kaydedildi. BOC'da 22 yıldır başkanlık görevini sürdüren Nuzman'ın yerine asbaşkan Paulo Wanderley'in getirildiği de bildirildi.