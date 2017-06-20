Samet Aybaba: Rahat olun iyi kadro kuracağız

PTT 1.Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve tekrar Süper Lig'e dönen Sivasspor'da tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba yeni sezon planlarını anlattı.

İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi iki büyük kulüpte özellikle yerli genç futbolcuların takımlara kazandırılmasında etkin rol oynayan Aybaba, "Biz teknik adamlar görev aldığımız takımların sadece gününü değil geleceğini de düşünmek zorundayız. Günlük başarılar üzerine planlar yapamayız. Hem bizlerin hem kulübümüzün bu konuda geçmişten bugüne yaptığımız transfer çalışmaları var. Bunları harmanlıyoruz. Aceleci değiliz ince eleyip sık dokuyoruz. Sivasspor camiası rahat olsun çok iyi bir kadro oluşturacağız. Bu konuda başkanımız ve yönetim kurulumuz bazı görüşmeleri tamamlamak üzere. Bunlar bir iki gün içinde belli olur" açıklaması yaptı.