Şampiyon Rosberg 2017 tahminini açıkladı

Şampiyonluğu sonrası emekliliğini açıklayarak motor sporları dünyasını adeta şok eden Alman pilot Rosberg, 2017'de yarışacak Formula 1 araçlarının Barcelona'daki testlerini izledikten sonra "Bu yıl şampiyonluk için iki ya da üç takımın yarışabileceğini tahmin ediyorum. Mercedes yine çok hızlı olacak. Onlara şu anda en yakın takım sadece Ferrari... Belki Red Bull da bu yarışa katılabilir" dedi.

'BUNLAR GEÇMİŞTE KALDI'

Rosberg, "Pistlerden koptuğun için üzgün müsün?" sorusuna "Bunlar geçmişte kaldı. Emeklilik kararını geçen sezonun son yarışından birkaç hafta önce vermiştim" derken Mercedes'te yerini alacak Valtteri Bottas'ın heyecan ve arzusundan etkilendiğini sözlerine ekledi.

Alman pilot, McLaren'in yaşadığı sorunları da takip ettiğini belirterek "Bu sporu çok seven biri olarak Alonso ve takımı için üzgünüm" yorumunu yaptı.