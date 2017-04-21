Şampiyondan tarihi geri dönüş

NBA'in son şampiyonu Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers karşısında NBA tarihine geçen bir performans sergiledi.

26 SAYIDAN DÖNDÜLER

Serinin ilk 2 maçının kaybeden Indiana, ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya fırtına gibi girdi ve ilk yarıyı 25 sayı farkla önde kapadı. Ancak Cleveland, yıldızı LeBron James öncülüğünde 2. yarıda büyük bir geri dönüş başlattı.

3. çeyreği 35-17 önde geçen Cleveland, bu ivmeyi maçın sonuna kadar korudu ve sahadan 119-114 galip ayrılarak seride durumu 3-0'a getirdi.

Cleveland böylece, ilk yarı skorları itibarıyla NBA play-off tarihinin en büyük geri dönüşünün altına imza atmış oldu. Gecenin yıldızı LeBron James 41 sayı - 13 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı.

LEBRON KOBE'Yİ GEÇTİ

James ayrıca, Kobe Bryant'ı geride bırakarak play-off tarihinin en skorer 3. oyuncusu oldu. James'in play-off’ların ilk turundaki galibiyet serisi de böylece 20 maça çıktı. Yıldız isim ayrıca play-off'larda 17. kez triple double yaptı ve bu alanda 30 ile ilk sırada bulunan Magic Johnson'un arkasından ikinci sıraya oturdu.

Kevin Love, Kyrie Irving, J.R. Smith ve Channing Frye karşılaşmayı 13'er sayıyla tamamladı.

Indiana cephesinde ise 36 sayı - 15 ribaund ile oynayan Paul George’un çabaları yenilginin önüne geçmeye yetmedi.

Gecede alınan sonuçlar şöyle;

Milwaukee: 104 - Toronto: 77 | Milwaukee seride 2-1 öne geçti

Memphis: 105 - San Antonio: 94 | San Antonio seride 2-1 önde