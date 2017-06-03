Şampiyonlar Ligi finali - CANLI SKOR

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75' Real Madrid 3. golden sonra rahat bir futbol sergiliyor.

64' GOOOOLL... Juventus 1-3 Real Madrid (Ronaldo)

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun attığı golle farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanatta topla buluşan Luka Modric, son çizgiye indikten sonra yerden ortasını yapıyor, bu orta ile ön direkte buluşan Cristiano Ronaldo'nun gelişine çektiği şut Juventus ağları ile buluşuyor.



61' GOOOOLL... Juventus 1-2 Real Madrid (Casemiro)

Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla kaleye yaklaşık 30 metre mesafede buluşan Carlos Casemiro'nun gelişine çektiği şut Sami Khedira'dan sekip kaleci Gianluigi Buffon'un sağından ağlarla buluşuyor.



55' Mücadele yeniden tempo kazandı. İspanyol ekibi Real Madrid oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor.

50' İkinci yarıya iki takım da daha kontrollü başladı.

46' Dev finalde ikinci yarı başladı.

ilk yarı sonucu: Juventus 1-1 Real Madrid

39' Dev finalde tempo düşmüyor iki takım da atak futbol oynayarak gol arıyor.

27' GOOOLL... Juventus 1-1 Real Madrid (Mandzukic)

Juventus, Mario Mandzukic'in attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Alex Sandro'nun pasını Gonzalo Higuain, ceza sahası içerisinde sol çaprazda bulunan Mario Mandzukic'e indiriyor. Mandzukic, kaleye sırtı dönük olmasına rağmen akrobatik bir vuruşla topu kaleye gönderiyor, top kaleci Keylor Navas'ın üzerinden ağlarla buluştu.



20' GOOOLL... Juventus 0-1 Real Madrid (Ronaldo)

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 1-0 öne geçiyor. Hızlı gelişen Real Madrid atağında Daniel Carvajal'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Cristiano Ronaldo'nun gelişine yerden çektiği şut kaleci Gianluigi Buffon'un sağından ağlarla buluştu.



11' Bu dakikalarda iki takım da orta sahada birbirini tartıyor.

5' Mücadeleye İtalyan ekibi Juventus daha atak başladı.

1' Dev finalde ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Juventus başladı.

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde büyük gün geldi, çattı.

Devler Ligi’ndeki şampiyonluk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, İtalyan temsilcisi Juventus’la kozlarını paylaşıyor.

Final karşılaşmasında Alman hakem Felix Brych düdük çalıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Juventus: Buffon; Barzagli, Chiellieni, Bonucci, Sandro; Pjanic, Khedira; Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos; Isco, Benzema, Ronaldo