San Antonio uzatmada kazandı

1 Fikret Orman'dan TFF'ye Talisca başvurusu Van Persie'nin dil çıkarma hareketine "Bizde böyle şeyler olmaz" diyen Fikret Orman, Talisca'nın ceza almaması için TFF'de savunma yapacak.

2 Rıdvan Dilmen: Lens seneye kalmayacak Aziz Yıldırım ile yemek yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, 5 transfer yapılacağını, Lens'in ise gelecek sezon takımda olmayacağını söyledi.

3 Veli Kavlak'tan büyük fedakarlık Beşiktaş'ta uzun zamandır sakat olan ve bir türlü sahalara dönemeyen Veli Kavlak, alacaklarından vazgeçti.

4 Tudor'un sildiği ilk isim Igor Tudor, "Ben böyle umursamaz bir adam görmedim. Onunla asla devam edemem" diyerek Cavanda'nın gönderilmesini istedi.

5 Volkan Demirel FB TV'yi otobüse almadı Volkan Demirel, 1-1 biten derbi sonrası "Kazanmadık neyi çekeceksin" diyerek FB TV çalışanlarını takım otobüsüne almadı.

6 Fenerbahçe'nin hedefi Modeste Van Persie ve Fernandao'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için Köln'de forma giyen Modeste'yi gündemine aldı.

7 Galatasaray'da en büyük para cezası Muslera'ya geldi Galatasaray yönetiminin kazançlara göre para ceza vermesi nedeniyle, bu durumdan en zararlı çıkan isim Muslera oldu.

8 Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Juventus Juventus, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Monaco'yu 2-1 mağlup ederek ilk finalist oldu.

9 Galatasaray yönetiminden tüm futbolculara para cezası Galatasaray'da futbolcularla ilgili yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Yönetim tüm futbolculara para cezası verme kararı aldı.