Sandro Ranieri resmen Antalyaspor'da

Antalyaspor, Galatasaray’dan Salih Dursun’un ardından ikinci transferini İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro Ranieri’yi transfer ederek yaptı.

Kırmızı-beyazlılar 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK

Hasan Subaşı Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Bugün itibariyle Sandro ile 3,5 sezonluk kontrat imzaladık. Kendisine herhangi bir bonservis ödemedik. Defansif orta saha oynuyor. Pozisyonunda en iyi oynayan oyunculardan bir tanesi. Mutluyuz, inşallah kendisini tekrar Brezilya Milli Takımı'nda görürüz. Antalyaspor camiası için hayırlısı olsun" dedi.

MUHTEŞEM PROJEDE OLMAK BENİM İÇİN GURUR

Antalyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı Sandro Ranieri, "Antalyaspor’da olduğum için çok mutluyum. İngiltere'de çok güzel 6 yıl geçirdim. Antalyaspor’un muhteşem projelerinde olmak benim için gurur olacak. Başkan burada olmamda olanak sağladı. Görüşmeler biraz uzun sürdü ama bütün heyecanımla buradayım. Takımıma maksimumu vererek katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.