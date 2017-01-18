Selçuk İnan formasını Fethi Sekin'in oğluna verdi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu beşinci hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın Elazığspor'u sahasında 4-1 yendiği müsabakaya iki takım oyuncuları maç öncesi seremoniye şehit çocuklarıyla çıktı.

GELİRİ FETHİ SEKİN'İN AİLESİNE

Geliri, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak olan maçın seremonisinde, Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin ve şehit çocukları yer aldı. Şehit çocukları, maç öncesi statta tur atarak, taraftarları selamladı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Elazığspor ile Galatasaray takımları seremoniye, şehit Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde, "Namı kahraman, kendi şehit, adı Gakgoş, Fethi Sekin. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart ile çıktı.

SELÇUK'TAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Öte yandan karşılaşmanın 19. dakikasında kenara alınan Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, oyundan çıktıktan sonra Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in oğlunun yanına gelerek bir süre sohbet etti ve formasını hediye etti. Selçuk'un bu hareketi büyük beğeni topladı.