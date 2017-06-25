Selçuk İnan: Hakemler şampiyonluğa etki etti

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'e özel röportaj verdi. Hakem hatalarından dert yanan Selçuk İnan, şampiyonluğun kaçmasında hakemlerin etkili olduğunu belirtti.

İşte O röportajdan önemli satırbaşları:

"HAKEMLER ETKİ ETTİ"

Hakemlerin şampiyonluğa etki ettiklerini belirten Selçuk İnan; "Başkanımız Dursun Özbek de bu konuda görüş bildirdi. Ona katılıyorum. Bu sene hakem hatalarıyla birçok maç kaybettik. Şampiyonluğa tesir ettiler. Bütün kırılma maçlarında aleyhimize kararlar verdiler. Birçok maçta penaltımız verilmedi. Tam tersi aleyhimize verilenler oldu." dedi.

Hakemlerin Galatasaray'ı önemsemediğini söyleyen tecrübeli futbolcu; "Maçın içinde de bence ufak ufak, ince ince kararlar verdiler. Çevireceğimiz maçları dahi kazanmamıza izin vermediler. Tabii bunları bilerek yaptıklarını söylemiyorum ama sanki bu sene Galatasaray’ı, hakemler de çok önemsemedi. Ya da farklı planları vardı diyelim. Bilemiyorum. Hakem hatalarından en çok muzdarip olduğumuz sezon bu sezon oldu." şeklinde konuştu.





"CÜNEYT ÇAKIR'IN HATASINA ÜZÜLDÜM"

Beşiktaş ve Karabükspor maçlarına ciddi hakem hataları yapıldığına dikkat çeken tecrübeli futbolcu; "En çok üzüldüğüm hata Karabükspor deplasmanında hakem Cüneyt Çakır’ın vermiş olduğu penaltı kararıydı. Çünkü o ve ondan sonrasında Josue’nin golü de ofsayt gerekçesiyle verilmedi.

O, bizim şampiyonluk yarışında kırılma maçımızdı. Kazansaydık şampiyonluk şansımız devam edebilirdi. Bizim açımızdan ikinci kırılma maçı da Beşiktaş derbisi oldu. Yasin Öztekin’in verilmeyen bir penaltısı vardı. O pozisyon bana göre net penaltıydı." diyerek sözlerini noktaladı.