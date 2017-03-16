Selçuk İnan kimdir?

Galatasaray'ın orta sahasında forma giyen Selçuk İnan 10 Şubat 1985 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi.

İskenderun'un Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan bakkal Münir İnan'ın oğlu olan Selçuk İnan futbola ilk adımını 10 yaşında Karaağaç Belediyespor ile attı. 14 yaşına kadar Karaağaç Belediyespor'da forma giyen Selçuk İnan bu süre zarfında sürekli olarak ekstra idmanlar yaparak kendisini geliştirdi.

DARDANELSPOR İLE PROFESYONEL OLDU

14 yaşında bir antrenörün tavsiyesiyle Çanakkale Dardanelspor'un seçmelerine katılan ve başarılı olan Selçuk İnan bu ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bir ara adapte olamayıp memleketine dönmeyi düşünse de takım arkadaşları ve kulüp yöneticilerinin yardımıyla Çanakkale'de kaldı. 2000-2006 yılları arasında Çanakkale Dardanelspor forması giyen Selçuk İnan, 2005-2006 sezonun devre arasında Manisaspor'a transfer oldu.

4.5 yıllık anlaşma imzaladığı takımıyla 3 sezon forma giyen Selçuk İnan artan performansı ile dikkat çekti. Süper Lig'deki süresini arttıran Selçuk, 2007-2008 sezonunda Manisaspor'un küme düşmesinin ardından Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ederek Karadeniz'in yolunu tuttu. Trabzonspor ile 3 sezon geçiren Selçuk İnan performansındaki artışı istatistiklere de yansıtmayı başardı. Özellikle artan asist sayısı ve frikiklerdeki başarısı en dikkat çeken yönüydü.

GALATASARAY İLE 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Trabzonspor'un 2010-2011 sezonunda averajla kaybettiği şampiyonluğun ardından sözleşme yenilemeyen Selçuk İnan, Galatasaray ile 5 yıllık kontrat yaptı. Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu takımın en önemli ismi haline geldi. Halen Galatasaray'da kaptan olarak görev yapmakta olan Selçuk İnan sarı kırmızılı ekip ile yeni sözleşme imzaladı.

Milli Takım ile ilk maçında 2007 yılında Moldova karşısında çıkan Selçuk İnan o günden beri düzenli olarak ay yıldızlı formayı giymektedir.

BAŞARILARI

Trabzonspor

Türkiye Kupası: (1): 2009-10

Türkiye Süper Kupası: (1): 2010

Galatasaray

Süper Lig: (2) 2011-12,2012-13

Türkiye Süper Kupası: (2) 2012, 2013

Türkiye Kupası (1): 2013-14

Kişisel

2012 - UEFA Türkiye'de Yılın Futbolcusu Ödülü

2011-2012 - Türkiye Süper Lig Asist Krallığı Galatasaray (13 Asist)

2012 - Futbol Plus Dergisi Yılın Orta saha Oyuncusu ödülü

2012 - Futbol Plus Dergisi Yılın Futbolcusu ödülü

2012 - Fonex Yılın Orta saha Oyuncusu

2012 - 11 frikik uzmanı (6.) (Bleacher Report tarafından)

2012 - Milliyet Yılın Futbolcusu

2013 Futbol Plus Dergisi Yılın Orta saha Oyuncusu ödülü