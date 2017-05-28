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Şenol Güneş: Ben elemanım patron ne derse o olur

Beşiktaş'ı üst üste iki kez şampiyon yapan Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekipteki geleceği hakkında son sözün Fikret Orman'da olduğunu söyledi.

Şenol Güneş: Ben elemanım patron ne derse o olur
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Beşiktaş'ın başındaki ikinci sezonunda da şampiyonluğa ulaşan Şenol Güneş, geleceği hakkında da açıklamalar yaptı.

"SON SÖZ FİKRET ORMAN'IN"

Şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik eden Şenol Güneş, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgilli; "Hala 1 maçımız var. Ben takımın çalışan elemanıyım. Bize bir görev verildi, yarın verilmeyebilir, görevim devam ediyor. Bazıları bir şeyler konuştu diye her şeye cevap verilmez. Yönetimle, başkanla aram iyi. Bu takımın başarısı için buradayız, bugün gitsem de 10 yıl kalsam da aynı işi yapacağım." dedi.

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