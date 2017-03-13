Şenol Güneş kimdir?

Türk futboluna damga vurmuş bir spor adamı olan Şenol Güneş, eski kaleci günümüzün de teknik direktörüdür. Türkiye A Milli Futbol Takımı, yaşadığı en büyük başarıyı, Şenol Güneş ile gerçekleştirmiştir. Bu başarı, 2002 yılında gelen Dünya 3.lüğüdür.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Şenol Güneş, henüz çok genç iken basketbola meraklı bir çocuktur. Ancak Trabzon şehrinde futbola verilen önemden dolayı basketbol hep geri planda kaldığı için, kendisini ister istemez futbol maçlarının içinde buldu. Futbol kariyerine, Erdoğdu Gençlik’te başlayan Şenol Güneş, kalecilik mevkisinde oynamaktaydı.

Henüz daha 17 yaşındayken, Trabzonspor’un amatör takımına geçiş yaptı. Ardından Sebat Gençlike transfer olan Güneş, profesyonel futbolculuk kariyerine ilk adımını burada attı. Aynı zamanda ilk parlamasını da, burada yapan kaleci Şenol, bir yandan da öğrenimine devam etmekteydi.

1972 yılına gelindiğinde, Trabzonspor’a tekrar dönen Şenol Güneş, o sırada 20 yaşındaydı ve Eğitim Enstitüsü’nde öğrenimine devam etmekteydi. Turgay Semercioğlu ile birlikte, öğle aralarında dahi koşu antrenmanları yapan Güneş, bu tarihlerden itibaren neredeyse 15 yıl boyunca Trabzonspor bünyesinde kalecilik yaptı. Trabzonspor’un patlama yaparak defalarca şampiyon olduğu yıllarda, altı kez şampiyonluk başarısı yakaladı.

Şenol Güneş, Türk spor tarihi açısından da önemli bir rekoru kırarak, birinci lig statüsünde, 1112 dakika boyunca kalesinde gol görmeyen, en uzun süre gol yememe rekorunun sahibi oldu. Kalecilik konusunda bu mesleği pek sevmediği anlatılsa da, Şenol Güneş’in işini çok iyi yaptığı aşikardı. Şenol Güneş, Türk Milli Takımı’nın formasını ise ilk defa 31 Ekim 1976 tarihinde giydi. Malta’ya karşı oynanan bu maç, Şenol Güneş’in ilk milli maçıdır. Güneş, milli formayı 31 kez giymiştir. Bu maçların 5’inde ise, sahaya kaptan olarak çıkmıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YILLARI

Şenol Güneş, kalecilikte gösterdiği başarısını, teknik direktörlük kariyerine de fazlasıyla yansıtmıştır. Trabzonspor’un başında ligde başarılı sezonlar geçiren Güneş, en büyük başarısını ise milli takımlar düzeyinde yaşamıştır. 2002 Dünya Kupası organizasyonunda, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı Dünya 3.sü yaparak, bu anlamda milli takımın bu güne kadarki en büyük başarısını yaşatmıştır.

Bu başarıdan dolayı UEFA, Şenol Güneş’i 2002 yılının en iyi teknik direktörü olarak belirlemiştir. 2003 Konfederasyon Kupası’nda da 3.lük başarısı kazandıran Şenol Güneş, Euro 2004 elemelerinde yaşanan kötü sonuçlar sonucu görevini bırakmak zorunda kalmıştır. Ardından nispeten kötü bir Trabzonspor dönemi yaşayan Güneş, daha sonrasında F.C. Seol takımı ile anlaşmıştır. FC Seoul’ü 2. yapan ve play-off’lara çıkaran Güneş, bu ayakta büyük bir başarı elde edememiştir.

ÇALIŞTRIDIĞI TAKIMLAR

1988 – 1989; Trabzonspor

1989 – 1990; Boluspor

1992 – 1993; İstanbulspor

1993 – 1997; Trabzonspor

1997 – 1998; Antalyaspor

1998 – 1999; Sakaryaspor