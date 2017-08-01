TFF'nin yeni hedefi Abdullah Avcı

Beşiktaş Kulübü'nün, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş'e gelen teklifi reddettiğini açıklamasının ardından, ay-yıldızlı ekibin başına kimin geçeceği konusunda çalışmalar sürüyor.

4 MAÇLIK FORMÜL

NTVSpor'un haberine göre; Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt gelmesinin ardından gündemdeki yeni isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı oldu. Federasyon, Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri Grubu’ndaki son 4 maçı için Abdullah Avcı'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Medipol Başakşehir'i geçen sezon lig ikincisi ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti yapan Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinde bulunmuştu.

Medipol Başakşehir'de dördüncü sezonunu geçiren Avcı, 2011'de Guus Hiddink’in yerine Milli Takım’ın başına geçmişti. Tecrübeli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu ile 2015'e kadar sözleşme imzalasa da 2013 yılında görevinden ayrılmıştı.