Şenol Güneş'ten Quaresma müjdesi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

'3 TAKIMLA SON 16'YA KALIRIZ'

"Umarım iyi bir sonuçla ayrılırız. Umarım 3 takımla son 16'ya kalarak Türkiye için güzel bir başarı elde ederiz. Mükemmel değiliz, abartılacak bir oyun oynamıyoruz; ama işimizi ciddi yapmaya çalışıyoruz. Antrenmanda bile kazanmak istiyoruz. Bizim çizgimiz bu ama zaman zaman sapmalar olduğunda rakiplerimiz cezayı kesiyorlar bize."





'QUARESMA'NIN BİR ŞEYİ YOK'

"Sürekli aynı ilk 11'de oynamak da, sürekli değişiklik yapmakta yanlış. Sakatlıklar ve formsuzluklar zaten oluyor. Buna göre değişiklikler yapılır. Bende oynayan her oyuncunun çıkıp oynaması gerek. Bazı oyuncuları hiç görme şansı olmadı. Ancak mücadele ettiğimiz kulvarlar var. Quaresma’nın bir sorunu yok ama Mitrovic yarın ki maçta yok. Adriano yok. Kasığında ağrısı var. "

'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ'

"Şampiyon olmak isteyen bir takımız ve bunu rakiplerimize göstermek zorundayız. Ancak bazı maçlar vardır bunu gerçekleştiremeyebilirsiniz. Taktik anlayış ve beceri bir araya geldiği zaman başarılı oluyorsunuz zaten. Takımımızda kadroya giremeyen birçok oyuncu var.