Şenol Güneş: Zemin bozulur doğum gününü içerde kutlayın

Beşiktaş'ın bugün yapılan idmanında futbolcular Gökhan Gönül doğum gününü kutlamak için un ve yumurta getirmişlerdi ancak Şenol Güneş saha içinde kutlamaya izin vermedi.

Beşiktaşlı futbolcular Gökhan Gönül'ün doğum gününü saha içinde kutlamak için yumurta, un gibi maddeler getirdiler.

ZEMİN BOZULUR

Quaresma, Adriano, Marcelo, Rhodolfo ve Atiba Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Gönül'ün doğum gününü saha içinde kutlamak istediler. Fakat Teknik Direktör Şenol Güneş zemin bozulur ve terleri soğur diye oyuncuların bu isteğini kabul etmedi.

Futbolcular daha sonra Gökhan İnler'in doğum günün yemekte kutladılar.

NECİP İDMANDA SAKATLANDI

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Necip Uysal çift kale taktik çalışmalarında sakatlanarak antrenmanı terketti.