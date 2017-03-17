Şenol Güneş'ten Aboubakar açıklaması: Zaten kiralık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile yaptıkları rövanş maçında takımın mücadelesi ve taraftarların desteğiyle tur atladıklarını söyledi.

Maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Vincent Aboubakar'ın bu hareketiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, öğrencisinin hatalı olduğunu kaydetti.

SİNİRLİYİM TERS BİR ŞEY SÖYLEYEBİLİRİM

Oyuncunun o anda ne düşündüğünü bilemeyeceklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Golü atmış, morali yerinde. Yaptığı hareket doğru değil. Dinamo Kiev maçında da haksız hakem kararlarının ardından olmuştu. Sonra olaylar gelişti. Olaya tamamen müdahale eden hakem vardı. Hakem bugün de takdir haklarını rakipten yana kullanmış olabilir. Quaresma'ya yapılan da penaltı. Aboubakar'ın itişirken kafa atması doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, sinirli olduğu için ters bir şey söyleyebileceğini, bu yüzden de Aboubakar'la yarın konuşacağını söyledi.

ZATEN KİRALIK

Aboubakar'ın genç bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Şenol Güneş, "Tahrik varsa tuzağa düşüyor. Hatalıdır." derken, futbolcunun yaptığı hareketle gelecek sezonki durumuna nasıl bir etkide bulunduğu sorusunu, "Hatası başka, gelişimi başka. Böyle şeyler yapıyorsa değerlendirilir ve düzeltir. Zaten bizde kiralık. Bu maçta yaptığı doğru değil." diye yanıtladı.