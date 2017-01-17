Şenol Güneş'ten Aziz Yıldırım'a gönderme

Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

ÖNCE KENDİNİ DEĞİŞTİRSİN

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına değinen Güneş, "Futbolun güzelliği için herkes iyi niyetli ise hakikaten ortaya gelip konuşalım. Medyası, oyuncuları, antrenörleri, hakemi de işin içerisinde. Ancak herkes başkalarını değiştirmesin, önce kendisini değiştirsin. Kendimizi korumaya alıp, başkalarını değiştirmek istiyoruz. Bu da çözüm getirmez." yorumunda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın, "Hakem terörü" sözlerinin hatırlatılması üzerine Güneş, "Ben spekülasyona karşıyım. Her kim olursa olsun, bir fikir varsa peşinden giderim. Kimin söylediğine, nasıl söylediğine bakmam, fikrin peşinden giderim. Bu ülkenin de fikirlere ihtiyacı var. Kişileri yok ederek de bir yere varamayız. İlkeler, prensipler üzerinden gitmek gerekiyor. O dedikleri konular gerekli olursa herkes tarafından konuşulur ama önce kendimizi sonra başkalarını değiştireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.