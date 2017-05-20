Şenol Güneş'ten F.Bahçe'ye: Dualarım sizinle

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basketbolda Euroleague finali oynayacak olan Fenerbahçe'ya başarılar dileyerek "Dualarım onlarla" dedi.

DUALARIM ONLARLA

Güneş, “Avrupa’da, dünyada Türk takımı nerede yarışıyorsa başarılı olmasını gönülden isterim. Basketbolda finale gelen bir takımın şampiyonluğunu gönülden isterim. Dualarım onlarla beraber. Olympiakos daha zayıf gösterilse bile, zaman zaman sürprizler yapabilecek bir takım. İnşallah böyle bir sonuç olmaz ve Fenerbahçe şampiyon olur, biz de mutlu oluruz. Türkiye’nin kazancına bu. Güreşte, hentbolda her zaman Türkiye ve Türkler kazansın, bunu gönülden istiyorum” dedi.