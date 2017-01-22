Şenol Güneş'ten Mehmet Ekici'ye telefon

Transfer döneminin en flaş ismi kuşkusuz Mehmet Ekici...

Israrlı bir şekilde Fenerbahçe’ye gitmek istemesi üzerine Trabzonspor yönetiminin kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki orta saha bir süredir, Bordo-Mavili kulübe ait ayrı bir tesiste antrenör eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Ekici’nin geleceği belirsizliğini korurken, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı...

Habertürk'ün haberine göre; Transferin ilk gününden itibaren ikinci planda kalmayı tercih eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yıldız orta sahayı telefonla aradığı ifade edildi.

KAPIM SANA AÇIK

Ekici’nin takımdan ayrı yalnız başına çalışmasından rahatsız olan deneyimli hocanın, “Senin gibi bir oyuncuya boşta durmak yakışmaz. Sen yetenekli bir oyuncusun. Seni sezon sonu alalım, daha yararlı olursun diye düşündük. Yoksa seni istemememden değil. Ortada oyuncu fazlalığı var. Ben senin boşta kalmanı istemem. Şimdi gel, kapım sana açık. Çalışıp girersin takıma. Sezon sonu senin için çok daha farklı olur. Gelmeni isterim” dediği belirtildi.

KAFASI KARIŞTI

‘Kadro dışı bıraktırma’ olayı nedeniyle Beşiktaş’a karşı ‘tavırlı olan’ Ekici’nin biraz olsun yumuşadığı ve “Teşekkür ederim hocam. Bu söylediklerinizi düşüneceğim” yanıtını verdiği ifade edildi.