Sepp Blatter'ı kovanlar da kovuldu

Eski FIFA Başkanı Blatter'i kovanlar arasında olduğu belirtilen FIFA Etik Kurulu Başkanı Hans-Joachim Eckert, CNN'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FIFA Etik Kurulu yöneticisi Hans-Joachim Eckert ve soruşturmadan görevli Cornel Borbely'in işine son verildi.

Blatter'ın görevden alınmasında önemli pay sahibi olan ikiliden Eckert, CNN'e verdiği röportajda 'FIFA devrimi öldü' sözlerini kullandı.

''DEVRİM SÜRECİ ÖLDÜ''

Eckert, ''Benim düşünceme göre, bunu söylemek çok zor ama devrim süreci öldü. Bağımsız etik, dışardan bakınca FIFA için çok ama çok önemli. Futbol oynayanlar veya medya için bu böyle. Bütün insanlar FIFA'ya bakıyor. Ne yapacaklar, yeni ne çıkartacaklar? Hep bu tarz soruları soruyorlar'' derken şimdiki FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında da konuştu.

''Neden böyle bir karar aldık? Neden birisini gönderip, başkasını getirdik?'' diyen Eckert, ''Bunlar çok güzel sorular ve sorulması gereken doğru kişinin Gianni Infantino olduğunu düşünüyorum veya kurul üyelerine sormak lazım. Gerçekten bilmiyoruz. Daha fazlasını söyleyemediğim için çok özür dilerim'' dedi.

''POLİTİK NEDENLER...''

Borbely ve Eckert'ın yerine hemen yeni kişiler göreve geçerken, Borbely, değişikliği; ''Tamamen politikal nedenlerden dolayı. Devrim eforlarını bitirmek için yapılan bir hareketti'' sözleriyle özetledi.

İsviçreli Blatter, 17 yıllık FIFA başkanlığı görevini 2015 yılında bırakmak zorunda kalmıştı.