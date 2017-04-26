Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin sebebi

Sergen Yalçın’ın Kayserispor’daki görevinden istifa ederken takımda bazı şeyleri değiştirmediğini söylemiş ve zorluklar yaşadığını ifade etmişti.

Yalçın’ın istifa kararını almasındaki asıl sebep bu açıklamalardan sonra ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ankara’da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen ve maçı 2-1 kaybeden Kayserispor’da teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası istifa ettiği açıklamış ve konuşmasında, takımda bazı şeyleri değiştiremediklerini, teknik ekip olarak konsantrasyonlarını kaybettiklerini dile getirmişti.

OTORİTESİNİ KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı takımda Gençlerbirliği maçı öncesi tesislerde barbekü partisi düzenlendi ve burada futbolcuların, teknik heyetin ve yöneticilerin kaynaşması istendi.

Bu yemeğe bir çok yönetici, bütün teknik heyet ve futbolcular katıldı. Ancak futbolculardan 3 tanesi bu yemekli toplantıya katılmadı. Bunun üzerine Yalçın 3 futbolcuya haber gönderdi fakat değişen bir şey olmadı.

Bu yaşanılan gelişmede Sergen Yalçın’ın oyuncular üzerindeki otoritesinin büyük ölçüde tükendiği yorumlarına neden oldu.

Kayserisporlu bazı futbolcular ise Sergen Yalçın’ın son dönemde takım üzerindeki etkinliğini ve hakimeyitini kaybettiğini yakın çevreleri ile paylaştılar.