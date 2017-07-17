Sergio Rodriguez CSKA Moskova'da

Milos Teodosic'in Los Angeles Clippers ile anlaşmasının ardından oyun kurucu pozisyonu için arayışlarını sürdüren CSKA Moskova, bu boşluğu Sergio Rodriguez ile anlaşarak doldurdu.

2020 YILINA KADAR ANLAŞTI

Geçen yıl Philadelphia 76’ers’da forma giyen ve de kontratının bitmesinin ardından boşa çıkan 31 yaşındaki oyuncu, Rus ekibi CSKA Moskova ile 2020 yılına kadar anlaştı.

Yeni kulübü ile bir sezon aradan sonra Avrupa’ya geri dönen Rodriguez, geçen sezon Philadelphia 76’ers formasıyla 7.8 sayı, 5.1 asist ortalama ile oynadı.

F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

İspanyol oyuncunun geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye de transfer olabileceği gündeme gelmişti.