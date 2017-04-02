Sevilla galibiyete hasret kaldı

Jorge Sampaoli yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Sevilla, son dönemde aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışının iyice uzağında kaldı.

SAHADAN 1 PUANLA YARILDILAR

Şampiyonlar Ligi'nde Leicester City'ye elenerek çeyrek final fırsatını kaçıran Endülüs ekibi, Ramon Sanchez Pizjuan'da konuk ettiği Sporting Gijon karşısında maç boyunca oyunun hakimi olmasın rağmen yakaladığı pozsiyonları golle sonuçlandıramayınca sahadan bir puanla ayrıldı.

GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Ligdeki son dört maçında üçüncü beraberliğini alan ve galibiyet hasreti dört maça çıkan Sevilla puanını 58 yaptı ve üçüncü sırayı averajla Atletico Madrid'e kaptırdı.

Sporting Gijon ise aldığı beraberlikle 22 puana yükseldi ve kümede kalma savaşında önemli bir adım attı.