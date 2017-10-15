Sharapova şampiyon oldu

Kadınlar tenisinin eski bir numarası Maria Sharapova, Çin'de düzenlenen Tianjin Open finalinde Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek, Mayıs 2015'ten bu yana ilk şampiyonluğunu elde etti.
DOPİNG'TEN SONRA İLK KEZ ŞAMPİYON OLDU
Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının ardından ilk finaline Tianjin Open'da çıktı. Dünya klasmanında 102. sırada bulunan Belaruslu Aryna Sabalenka ile karşılaşan Sharapova, tie-break'e giden setleri 7-5 ve 7-6, maçı 2-0 kazandı.
Bu sonucun ardından, 5 grand slam şampiyonu unvanlı Maria Sharapova, Çin'de kariyerinin 36. WTA tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Doping içeren Meldonium isimli yasaklı maddeyi kullanmaktan dolayı 15 ay cezalandırılan Rus tenisçi, Nisan ayında kortlara dönmüştü.