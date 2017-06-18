Şili Konfederasyonlar Kupası'nda Kamerun'u yendi

Rusya'nın başkenti Moskova’da devam eden turnuvada Güney Amerika ekibi Şili, Afrika Kupası galibi Kamerun'u Vidal ve Vargas'ın golleriyle yendi.

81. dakikada ağları bulan Şili'nin Bayern Münihli yıldızı Arturo Vidal ülkesini öne geçirdi.



Vargas 90. dakikada farkı ikiye çıkartıp takımını rahatlattı ve skoru belirledi.

ABOUBAKAR ETKİLİ OLAMADI

90 dakika süren maçta sadece dört isabetli şut atıldı. Kamerun formasını giyen ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan golcü Vincent Aboubakar maç boyu etkisiz gözüktü.

Maçta video hakem önemli bir oynarken Şili'nin ilk yarıda attığı bir golü video hakem iptal etti, ikinci golleri ise video hakem kararıyla nizami kabul edildi.