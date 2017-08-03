Simon Kjaer: Sevilla için ölürüm

Simon Kjaer'den Sevilla sözleri! Sevilla'nın Fenerbahçe'den 12.5 milyon Euro'ya transfer ettiği ve Sevilla tarihinin en pahalı defans transferi olarak tarihe geçen Kjaer, İspanyol kulübüne imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

İSPANYA DÜNYANIN EN İYİSİ

Sevilla'ya transferinin kendisi için çok kolay bir tercih olduğunu belirten Kjaer, ''Burada olduğum için çok mutluyum. Takımdaki kalitenin ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Sevilla'nın tarihini biliyorum, ben de başarılarına katkıda bulunmak istiyorum. Bu transfer, hayatımın en büyük adımı oldu. Sevilla'dan teklif geldiğinde hiç düşünmedim bile. İspanya Ligi, dünyanın en iyisi'' sözlerini kullandı.

SEVİLLA İÇİN ÖLÜRÜM

Sevilla'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Danimarkalı stoper, ''Ben basit bir adamım. Kendim hakkımda konuşmayı çok sevmem. Sevilla'nın başarısı için sahada ölmeyi göze alırım. Tıpkı ailem için yapacağım gibi...'' şeklinde konuştu.