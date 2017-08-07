Sinan Gümüş'e izin çıktı

Benfica, Sampdoria ve Fiorentina'nın transfer etmek istediği Sinan Gümüş ile ilgili Galatasaray'a sözlü teklifler ulaştı.

SİNAN İSTEDİ TUDOR KABUL ETTİ

NTVSpor'un haberine göre; Sinan için pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi bu hafta içinde gelmesi beklenen resmi tekliflere olumlu yanıt verecek.

Teknik ekiple de düşüncesini paylaşan Sinan, özellikle geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığını düşünerek ayrılma isteğini iletmişti.

Teknik direktör Igor Tudor da Avrupa'da forma giyme hayali bulunan Sinan'ın önünü kesmeyi düşünmüyor. Galatasaray yönetimi, yapılacak görüşmeler neticesinde önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapmayı planlıyor. Geçen sezon 21 maçta oynayan Sinan Gümüş 7 gol atıp 2 asist yapmıştı.