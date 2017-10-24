Sivasspor kupada iddialı

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında sahalarında Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

"KEŞKE KAZANABİLSEYDİK"

Takımının iyi ve coşkulu bir oyunu sahaya yansıttığını aktaran Aybaba, "Maçtan sonra 'keşke kazanabilseydik' diyoruz. İyi bir taraftar topluluğumuz vardı. Bazı şeyleri geliştirmeyi öğrendik, devam edeceğiz." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın sahasında TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'u konuk edeceğini anımsatan Aybaba, "Kupada iddialıyız, sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Futbol bu, işi ciddiye almak lazım. Rakibin burada vitrin maçı, onlar daha çok isteyecekler. Bizim oyuncularımızın da onlar kadar isteyip, yetenekleri ve kaliteleriyle maçı kazanmaları gerekiyor." diye konuştu.