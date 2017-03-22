Sivasspor'da Mesut Bakkal dönemi bitti

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal'ın 19 Mart'ta deplasmanda oynanan Şanlıurfaspor müsabakasından sonra görevini bıraktığı anımsatıldı.

Bakkal'ın bu tasarrufunu, oynanan müsabakanın devre arasında futbolcularına bildirdiği aktarılan açıklamada, "Bunlara ek olarak Bakkal, Başkan Vekilimiz Sayın Erdal Sarılar'a da üçüncü kişilerin huzurunda bu tasarrufunu bildirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor Kulübü'nün her zaman dürüst, şeffaf ve en önemlisi Sivas'a layık bir yönetim tarzı sergilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakkal'a görevi teklif ve kendisinin kabulü üzerine teslim ederken olması gerekene ne kadar saygı göstermişsek de maalesef kendisinin bu kritik dönemde bilinen tepkisiyle karşılaşmış bulunuyoruz. Sayın Bakkal'a, Sivas ve Sivasspor olarak söyleyebileceğimiz tek şey, kararına saygı duyduğumuzdur. Sivas'a yakışır şekilde davranırken kendisinden de benzer davranış beklemek hakkımızdır. Sivasspor'un yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Mesut Bakkal'a gelecekte başarılar dileriz. Kulübümüz Sayın Bakkal'ın terk ettiği önemli görev için doğru yargılarla yanımızda olacak teknik adamı bularak sorumluluğunu layığıyla yerine getirecektir."