Skrtel'den Galatasaray'a transfer yardımı

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel, yıldız ismin Galatasaray'a transferi için aracılık etti. Galatasaray sezon başında da birçok kez görüştüğü Lucas Leiva transferinde bu kez sona çok yaklaştı.

Liverpool'un sözleşme uzatmayacağını açıklamasının ardından Brezilyalı futbolcu ile bir kez daha masaya oturan sarı-kırmızılı yönetimin, 30 yaşındaki ön liberodan 'evet' yanıtı aldığı belirtildi.

HAİN SALDIRININ ARDINDAN GELMEKTEN VAZGEÇMİŞTİ

Galatasaray, sezon başında kesin olarak anlaştığı Leiva'yı Amerika'dan İstanbul'a getireceği sırada hain 15 Temmuz girişimi yaşanmış, ardından oyuncu gelmekten vazgeçmişti.

Leiva'nın Türkiye'ye tekrar sıcak bakmasında F.Bahçe'de forma giyen eski takım arkadaşı Skrtel'in olumlu görüşlerinin de etkili olduğu bildirildi.

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği oyunculara yüksek maaş ödeyemeyecek olan G.Saray'ın da bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Buna göre Leiva'ya 2.8 milyon euro öneren yönetimin Leiva'dan birkaç güne kadar cevap beklediği bildirilirken, Avrupa'da artık rağbet görmeyen oyuncunun çubukluya yakın olduğu ifade edildi.

10 SEZONDUR KIRMIZILAR'DA

2007 Temmuz'unda Gremio'dan 6 milyon sterline Liverpool'a gelen Lucas Leiva, 10 sezondur forma giydiği İngiliz ekibinde 338 resmi maçta forma giyip 7 gol attı.