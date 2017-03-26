Sneijder'den kafa karıştıran açıklama

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, kısa bir süre önce yaptığı "Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Ailem İstanbul'da çok mutlu" açıklamasının aksine bu kez ayrılık sinyali verdi.

"GALATASARAY'IN BORÇLARI VAR"

Galatasaray'daki geleceği hakkında konuşan Sneijder; "Bu durumu düşünüyorum, evet. Galatasaray'ın neyi istediğini bilmek isterdim. Büyük borçları var, ancak önümüzdeki yıl ekibe nasıl bakıyorlar? Eğer iki taraf da bazı sınırları aştıysa, birbirimize karşı dürüst olabiliriz, bunca harika yıl geçirdik. Dürüst olursak, sanırım o zaman problem olmaz" dedi.

Çin'den çok iyi bir teklif aldığını ancak kabul etmediğini ifade eden Sneijder, Amerika'nın kendisi için iyi bir opsiyon olabileceğini ifade ederek, "Transfer durumları, bu tarz şeyleri doğal olarak tartmamı sağladı ve Blind ile de konuştum. Çin maddi açıdan iyiydi, ama benim için hiç ciddi bir opsiyon olmadı. Amerika? Orası daha güzel ve daha ilginç opsiyonlardan biri ya da Hollanda'ya geri dönmek. En mantıklı olasılıklar ortada." şeklinde konuştu.