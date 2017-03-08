Son şampiyon Hamilton'ın favorisi Ferrari

Formula 1'de Avustralya'da açılacak yeni sezon öncesi takımlar artık Barcelona'da son testlerini yapıyor. Testlerin 2. bölümü, yeni sezonun nasıl şekilleneceği konusunda da önemli ipuçları verecek. Yeniden başlayan testlerin ilk gününde en hızlı pilot, Williams adına yarışan Felipe Massa’ydı. Ancak asıl dikkat çeken takım yine Ferrari oldu.

Geçen sezona göre çok daha hızlı görünen Ferrari adına Sebastian Vettel, yavaş lastiklerle yarışmasına karşın Massa'nın sadece 0.2 saniye gerisinde kaldı. Son dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise en iyi 4. zamanı yaptı. Hamilton testler sonunda Ferrari'yi yeni sezonun favorisi ilan etti.

'GÖZÜMÜZÜ FERRARİ'DEN ALAMIYORUZ'

Mercedes'in artık en hızlı otomobil olmadığını söyleyen İngiliz pilot; "Gözümüzü Ferrari'nin üzerinden alamıyoruz. Muhtemelen yeni sezonda en hızlı otomobile onlar sahip olacak. Bu da Ferrari'yi favori yapıyor. Red Bull’u da son derece hızlı gördüm. Yeni sezonun geçmişe göre çok daha çekişmeli olacağını düşünüyorum" dedi